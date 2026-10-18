«Мы не сможем выстоять»: Зеленский предупредил о последствиях поддержки РФ со стороны США

Зеленский о решении Трампа ослабить санкции против РФ / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих ожиданиях от президента США Дональда Трампа и оценил риски в случае возможного изменения политики Вашингтона по поводу войны с Россией. Зеленский выразил надежду, что Трамп пересмотрит свои последние решения по ослаблению санкций против РФ.

Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

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Ожидания от Вашингтона и риск «ложных решений»

Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны Соединенных Штатов и надеется, что Белый дом не будет менять курс в пользу Кремля.

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Глава государства подчеркнул, что Киев стремится сохранить доверие в отношениях с Вашингтоном и рассчитывает на взвешенные шаги со стороны американского лидера Дональда Трампа.

«Мы хотим ему верить. Я надеюсь, что он изменит свои решения, поскольку считаю их сплошной ошибкой. Это не поможет ни нам, ни Соединенным Штатам, я в этом уверен. Конечно, это не мой выбор, но я надеюсь, что он изменит свои решения и свое отношение к Путину», — отметил Зеленский.

На вопрос журналистки о том, считает ли он до сих пор Дональда Трампа союзником Украины, украинский президент ответил, что надеется на это.

Последствия потери американской помощи

Владимир Зеленский подчеркнул, что судьба войны и победа Украины напрямую зависят от стойкости украинского народа, но роль международной поддержки остается решающей.

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Без помощи США сопротивляться российской агрессии будет чрезвычайно сложно, а прямая поддержка Москвы со стороны Вашингтона будет иметь катастрофические последствия.

«Победим или нет — все зависит от наших людей. Если это будет без поддержки Соединенных Штатов, нам будет очень тяжело. Но если США поддержат Путина — это просто невообразимо. Это трагедия, историческая ошибка и большая беда. Именно поэтому я не хочу жить иллюзиями, мы должны быть прагматичными. Если США официально станут на сторону России, и эти две страны будут вместе, мы, конечно, не сможем выстоять и выиграть», — объяснил Зеленский.

Позиция Украины и надежда на нейтралитет или союзничество

Украина рассчитывает, что новая американская администрация, по крайней мере, воздержится от действий в пользу России и сохранит конструктивный подход к урегулированию конфликта.

«Я надеюсь, что Трамп изменит свои решения, потому что считаю их ошибочными. Это не пойдет на пользу ни нам, ни США. Это ясно. Именно поэтому мы надеемся, что президент и его команда будут на нашей стороне или, по меньшей мере, посередине», — подытожил Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский: последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что переговорные команды Украины и США в ближайшие дни должны договориться о встрече на одном из уровней. По его словам, стороны находятся в постоянном контакте — в частности Рустем Умеров уже общался с Джаредом Кушнером, а сам глава государства также готов приобщиться к переговорам.

Зеленский отметил важность постоянного диалога для остановки агрессии РФ, предлагая начать как минимум с энергетического прекращения огня и стремясь к полному завершению войны. В то же время, Кремль вновь выдвигает собственные условия для мирного урегулирования, аргументируя их так называемыми «национальными интересами» Российской Федерации.

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