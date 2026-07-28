"Мы не учли, что Миша начнет отбиваться": на Банковой шокированы сопротивлением Федорова

Владимир Зеленский и Михаил Федоров / © Владимир Зеленский

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На Банковой не ожидали, что бывший министр обороны Михаил Федоров будет оказывать сопротивление из-за отставки. Тем временем, в окружении экс-министра обвиняют президента Владимира Зеленского в том, что он захотел его убрать.

Об этом говорится в материале «РБК-Украина» со ссылкой на источники в окружении Владимира Зеленского и бывшего министра.

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О чем говорили Зеленский и Федоров за закрытыми дверями во время протестов

Зеленский и Федоров провели несколько долгих встреч за закрытыми дверями уже после того, как Рада утвердила новый состав Кабмина без министров иностранных дел и обороны и разошлась на каникулы, а в разных городах вспыхнули протесты.

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Близкий к Зеленскому собеседник рассказал, что в Офисе президента ультиматумы Федорова стали большой неожиданностью.

«Мы не учли, что Миша начнет отбиваться. Еще, по-видимому, не было прецедента, чтобы министр, тем более министр обороны, пытался ставить ультиматумы президенту. Тем более, еще раньше Миша сам говорил: "Если вы решите меня уволить, просто скажите — я напишу заявление и уйду"», — говорит он.

Однако в окружении Федорова имеют свою версию относительно отставки.

«Президент затеял смену Кабмина, чтобы по сути убрать Федорова. И никто не говорил ему писать заявление. Если бы сказали, он бы так и сделал, как обещал. А ему вообще за полчаса до заседания фракции «слуг» сказали, что президент будет вносить Хмару на Минобороны», — рассказывает источник.

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Зеленский предлагал Федорову разные должности

Несколько источников в разных лагерях подтвердили, что во время встреч Зеленский предлагал Федорову другие должности, в частности, вице-премьера по цифровым инновациям.

Собеседники добавили, что Зеленский не вернул Федорова на должность министра обороны, потому что его команда остается на своих местах и в дальнейшем будет заниматься операционной деятельностью. А если не хватает общего «визионерства» процесса, то его Федоров мог бы обеспечить, например, в должности того же вице-премьера.

Однако в окружении Федорова уверяют, что вице-премьер не может влиять на важные решения относительно войны.

«Так система не работает. Вице-премьер не может влиять на ситуацию. Когда ты министр, ты подписываешь документы, вы формируете команду под определенные задачи. А когда не внутри команды, ты перестаешь быть частью этой системы», — сказал об этом собеседник.

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Отставка Федорова — последние новости

Напомним, по данным СМИ, в команде Зеленского якобы закрыли вопрос о возвращении Михаила Федорова на должность министра обороны. Новым руководителем оборонного ведомства станет Евгений Хмара. В окружении президента поделились, что, несмотря на длительные уличные протесты и серию личных встреч между президентом и Михаилом Федоровым за закрытыми дверями, стороны так и не пришли к согласию относительно дальнейшего сотрудничества.

Между тем, во многих городах Украины продолжаются уличные протесты против отставки Федорова. Участники акции отмечают, что главной целью протеста является возвращение бывшего министра в Минобороны и привлечение внимания властей к их позиции.

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