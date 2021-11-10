"Мы не выдержим, плюнем на все и уйдем": главный врач из Ровно эмоционально призвал всех вакцинироваться

"Мы не выдержим, плюнем на все и уйдем": главный врач из Ровно эмоционально призвал всех вакцинироваться

По словам медика, ни один вакцинированный больной не умер.

Главный врач Ровенской городской больницы Евгений Кучерук эмоционально обратился к украинцам и призвал вакцинироваться. Он рассказал, что из-за большого количества COVID-больных медики чрезвычайно уставшие.

Обращение медика опубликовал мэр Ровно Александр Третьяк на своей странице в Facebook.

"Ни один прививающийся больной не умер. Я очень всех прошу, коллеги, обратите внимание на это. Мы не выдержим. Плюнем на все и уйдем, оставим больницу", — отметил Кучерук.

Медик пояснил, что когда в больнице 340 больных с COVID-19, чтобы их обслуживать, нужно минимум 600 человек.

"Мы просто не выдерживаем такой нагрузки. Люди должны помочь медикам и вакцинироваться! Ведь это единственное спасение для всех нас", — призвал он.

Кучерук предупредил, что своевременно начатое лечение в ранний период болезни спасает жизнь, предотвращает тяжелое течение или облегчает симптомы болезни.

"Поверьте, лечение в условиях стационара в кризисном состоянии — это хождение по краю пропасти, даже при условии, когда у нас достаточно кислорода", — говорит главный врач.

В его больнице всего от коронавируса умерло 536 человек и ни один из них не вакцинирован.

"Многие люди не обращаются к врачам, носят болезнь в себе, подвергая опасности окружающих и себя порой доводят до состояния, когда помочь уже нельзя", — делится наблюдениями Кучерук.

В свою очередь мэр Ровно Александр Третяк добавил, что ситуация в городе настолько критична, что уже не хватает санитаров, чтобы выносить тела умерших от COVID-19. По словам мэра, главврач лично вынужден помогать вывозить умерших, потому что не хватает персонала.

Напомним, что в Ровно антивакцинаторам организовали экскурсию в COVID-отделение больницы.

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