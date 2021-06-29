"Мы не выживем": главный врач "инфекционки" Николаева пожаловалась на финансирование

Федорова заявила, что пациентов скоро нечем будет кормить, а медработникам не выплачивают зарплату.

В Николаеве единственная в области отстроенная больница, специализирующаяся на инфекционных заболеваниях, оказалась на грани выживания.

Об этом на своей странице в Facebook пишет Светлана Федорова — главный врач областной инфекционной больницы Николаева.

"Сегодня, в очередной раз, обратилась к "владельцам" нашей больницы в лице председателя областного совета. Уже третий раз за последний месяц. Проблема остается нерешенной: договора от НСЗУ за пролеченных больных ковидом на июнь месяц так и нет. Июнь заканчивается. Все документы нами представлены своевременно. Всем требованиям мы отвечаем. Только договора все нет. И когда будет-неизвестно", — пишет Федорова.

Она также отметила, что "пациентов НСЗУ "посчитало" обычными, минимальными, стационарными. То есть все расходы на лечение, пребывание, заработную плату медицинскому персоналу не учтены".

"Медикаменты- спасибо спонсорам, питание частично (но важно: мясо) — спасибо спонсорам. Буду очень благодарна, если найдется кто-то, кто поможет овощами: сейчас очень дорого покупать, много тратим. Заработную плату, к сожалению, пока местный бюджет не включает. В прошлом году в это время уже было выделено около 20 млн гривен из местного бюджета, что позволило платить персоналу положенные по закону зарплаты. В этом году пока ноль. Многопрофильные больницы выживают за счет других договоров (хирургия, инсульты и т.д.). Мы — однопрофильные. По закону (ст. 4 и 5 О защите населения от инфекционных болезней) местный бюджет обязан софинансировать. Мы не выживем", — написала врач.

Ранее заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская, заявляла, что в Николаеве закрывают единственную в области инфекционную больницу.

По словам Голубовской, уменьшение инфекционных отделений несет угрозу, и усложняет скорейший выход страны из эпидемии коронавируса.

ТСН.ua обратился в НСЗУ по поводу ситуации в николаевской больнице. Там пообещали разобраться и дать ответ.

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