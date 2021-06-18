"Мы не знаем, что будет в ближайшие часы": в Ялте огромные потоки воды смывают все на своем пути

За 11 часов в городе выпало более 90 мм осадков.

В оккупированном Крыму закрыли Ялту. Курорт ограничили для посещения из-за наводнения — потоки воды буквально сносят автомобили и людей.

Видеороликами с последствиями стихии пользователи делятся в социальных сетях.

Так, на роликах видно, как курортную Ялту смывают большие потоки воды. С собой они сносят припаркованные автомобили и людей. В городе, по данным местных СМИ, в скором времени может пропасть электричество. "Власть" просит предприятия отправить сотрудников по домам, людей эвакуируют.

Ялта ...

воду дали ... pic.twitter.com/ecUggtDuAo — Korolev Aleksandr (@ArbagoKorolev) June 18, 2021

"Сейчас полностью закрыт въезд в город, поскольку неконтролируемый поток воды просто сносит машины, людей. Слава Богу, нет жертв. Я прошу всех оставаться дома, не выходить на улицу. Мы не знаем, что будет в ближайшие часы и можем только надеяться на лучшее ", — заявила самопровозглашенная "руководительница" города Янина Павленко.

Она также отметила, что за 11 часов выпало более 90 мм осадков. Из берегов вышли две реки, проходящие через центр города.

Напомним, что Керчь тоже оказалась под ударом стихии. Там из берегов вышла река, авто затонули, люди передвигаются по городу вплавь.

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