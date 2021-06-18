"Мы не знаем, что будет в ближайшие часы": в Ялте огромные потоки воды смывают все на своем пути

За 11 часов в городе выпало более 90 мм осадков.
В оккупированном Крыму закрыли Ялту. Курорт ограничили для посещения из-за наводнения — потоки воды буквально сносят автомобили и людей.
Видеороликами с последствиями стихии пользователи делятся в социальных сетях.
Так, на роликах видно, как курортную Ялту смывают большие потоки воды. С собой они сносят припаркованные автомобили и людей. В городе, по данным местных СМИ, в скором времени может пропасть электричество. "Власть" просит предприятия отправить сотрудников по домам, людей эвакуируют.
Ялта ...— Korolev Aleksandr (@ArbagoKorolev) June 18, 2021
воду дали ... pic.twitter.com/ecUggtDuAo
"Сейчас полностью закрыт въезд в город, поскольку неконтролируемый поток воды просто сносит машины, людей. Слава Богу, нет жертв. Я прошу всех оставаться дома, не выходить на улицу. Мы не знаем, что будет в ближайшие часы и можем только надеяться на лучшее ", — заявила самопровозглашенная "руководительница" города Янина Павленко.
Ялта. pic.twitter.com/ewO3lY9fE1— Сергей (@SergeyINVH) June 18, 2021
Она также отметила, что за 11 часов выпало более 90 мм осадков. Из берегов вышли две реки, проходящие через центр города.
Ялта ... pic.twitter.com/sdP32O7cSm— & .О.А. (@ Xshrdn5i7EiU0xu) June 18, 2021
Напомним, что Керчь тоже оказалась под ударом стихии. Там из берегов вышла река, авто затонули, люди передвигаются по городу вплавь.