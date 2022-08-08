"Мы не знаем, что в голове у Путина": посол Украины в Турции о соглашении по экспорту украинского зерна

Еще до полномасштабной войны в Киеве прекрасно понимали, что Анкара, прежде всего, отстаивает собственные интересы, в частности в отношениях с Россией.

Именно у турецкого президента Реджепа Эрдогана есть некоторые рычаги, чтобы стимулировать Владимира Путина к выполнению определенных договоренностей. Самая актуальная из них пока – соглашение по экспорту украинского зерна.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина посол Украины в Турции Василий Боднарь.

"На самом деле это уже начало, и мы фактически имеем весь законченный цикл того, что предусмотрено этим соглашением. Мы свое обязательство выполнили, мы выводим корабли в открытое море, они доходят до пункта назначения, их проверяют и отправляют в порты назначения. То есть фактически соглашение заработало, мы теперь надеемся, что это будет систематическая работа, для этого мы подробно отшлифовываем все механизмы взаимодействия, контроля, координации, которые сейчас находятся в этом Координационном центре", — говорит Василий Бондарь.

Он добавил, что самые большие риски в срыве соглашения видят со стороны России.

"Вы же видели, что как только соглашение подписали, на следующий день они уже атаковали Одесский порт. Это была такая своего рода пощечина — причем тем, с кем они подписывали соглашение, потому что мы с российской стороной ничего не подписывали. Мы не знаем, что в голове у Путина Это сейчас главная угроза Плюс не исключены попытки где-то попытаться перехватить корабли в море или попытаться атаковать их. Но давайте надеяться, что соглашение будет работать, все-таки у нас два партнера, Турция и ООН, которые должны контролировать ситуацию и не разрешать Путину вредить соглашению", — отметил посол.

Напомним, что четыре корабля, отбывшие вчера, 7 августа, и продолжающие свой рейс в Стамбул, сегодня вечером прибудут в Турцию и завтра пройдут проверку.

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