"Мы неадекватно проводим мобилизацию": "Волына" объяснил, почему растет СЗЧ

Герой Украины Сергей Волынский

Герой Украины Сергей Волынский, более известный под позывным «Волына», заявил о насущной необходимости пересмотра подходов к мобилизации в Украине. По его словам, проблемы в этой сфере непосредственно влияют на рост случаев самовольного оставления частей (СЗЧ).

Об этом военнослужащий рассказал в интервью «Украинской Правде».

«Мы должны открыто посмотреть, что одними сверхтехнологичными дронами мы не сможем достичь каких-то прорывных результатов. Мы должны смотреть на военное управление, на военное образование, на военное обеспечение, на ту же мобилизацию», — отметил Волынский.

Он резко высказался относительно унизительных и силовых методов, которые иногда сопровождают мобилизационные мероприятия.

«Мне кажется, что не у меня одного обливается сердце кровью, когда он видит эти видео в социальных сетях, когда унижают и причиняют боль людям. Особенно, когда это происходит на глазах матерей, детей. Я не считаю, что это должно происходить вообще. Мы этого ни в коем случае не воспримем. Никогда. Вся история в том, что надо понять украинцев», — подчеркнул военный.

По его мнению, именно «неадекватные» подходы к мобилизации становятся одной из причин СЗЧ.

«Смотрите, на каком-то этапе кто-то может быть не согласен с чем-то, но через силу ты не сможешь никого убедить. Только диалогом — конструктивным. Когда ты говоришь, что если ты пойдешь в армию, ты будешь иметь достойную заработную плату, ты будешь иметь возможности, ты будешь иметь, будешь иметь, будешь иметь. А не мы тебя будем бить и унижать. Так не должно работать. Так не будет работать. Из-за этого есть проблема СЗЧ. Потому что мы неадекватно проводим мобилизацию», — отметил Волынский.

Отдельно офицер отметил важность создания системы военной юстиции.

«Нам нужна военная полиция, военные суды, военные тюрьмы. Обязательно. Мы без этого никогда не денемся. Мы должны сами вести следственные действия», — добавил военный.

Ранее командир первого штурмового батальона, первого штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло под псевдонимом «Маяк» заявил, что мобилизованные сегодня не готовы к войне.

Напомним, ранее в пресс-службе Минобороны сообщали, что в январе 2026 года первая группа работников государственных органов исполнительной власти завершила специализированные курсы по вопросам мобилизации. В ведомстве сообщили о развертывании масштабной учебной программы, чтобы синхронизировать работу государственных органов и армии.