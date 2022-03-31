"Мы ничего не делаем без консультаций с нашими военными": Арахамия о переговорах с Россией

"Мы ничего не делаем без консультаций с нашими военными": Арахамия о переговорах с Россией

Арахамия утверждает, что перед тем как обсудить все с дипломатами, власти обсуждают все с военными.

Украинская делегация на переговорах с Российской Федерацией не принимает никаких ишен без предварительных консультаций с военными.

Также читайте Переговоры Украины и РФ возобновятся 1 апреля — Арахамия

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на слова главы фракции "Слуга народа" и главы украинской делегации Давида Арахамии.

"Мы ничего не делаем без консультаций наших военных, потому что сейчас военные — №1, наша опора. И если им что-то не нравится, мы просто это вычеркиваем. Мы все обсуждаем с военными, потом – с дипломатами, а потом уже это озвучиваем", – сказал он.

Он добавил, что украинская делегация поставила свою переговорную позицию публично и Россия уже не может имитировать процесс переговоров.

"Мы сделали сейчас ход конем, говорим, что это позиция украинской стороны, она уже известна. Мы приглашаем всех иностранцев к официальным переговорным каналам. То есть РФ нужно или заняться действительно уже настоящими переговорами и демонстрировать всему миру, как они двигаются, или сказать, что они не хотят заниматься переговорами – и перейти на военный путь, и тогда иметь все последствия международного характера, и тогда иметь все последствия международного характера. С тактической точки зрения в этом бою мы выиграли однозначно. Это оценки не нашей переговорной группы, а оценки наших вооруженных сил: когда ВСУ дают большие результаты, мы это берем и используем", – сказал Арахамия.

Напомним, что Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности по завершении войны с Россией.