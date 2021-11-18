"Мы никогда не бросим своих в беде": украинские туристы, застрявшие в Турции из-за смерти одного из членов группы, возвращаются домой

"Мы никогда не бросим своих в беде": украинские туристы, застрявшие в Турции из-за смерти одного из членов группы, возвращаются домой

Украинцы вынуждены были жить в Турции за свой счет около месяца.

Украинские туристы, которые не могли покинуть территорию Турции после вероятного самоубийства одного из членов группы, вернутся в Украину уже сегодня, 18 ноября.

Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"По результатам работы, проведенной дипломатическими учреждениями в Турции, в том числе с прокуратурой города Фетхие и турецкой судебно-медицинской экспертизой, нам удалось ускорить досудебное расследование дела и обеспечить возвращение граждан Украины домой", — заявил глава МИД.

Кулеба сообщил, что туристы, которые вынуждены были около месяца жить за свой счет в Турции, вернутся в Украину двумя группами: в Запорожье и Киев. Дело продолжат расследовать.

"Консульские должностные лица Украины в Турции продолжат контролировать уголовное дело по поводу смерти нашего гражданина. Мы никогда не бросим своих в беде, и это наш нерушимый принцип", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, группа украинских туристов, которая еще в середине октября прилетела в Турцию и отправилась в поход по Ликийской тропе, вынуждена была до сих пор оставаться в стране из-за внезапной гибели одного из участников группы. Тело погибшего сразу перевезли на родину, а других украинцев не отпускали домой из-за расследования инцидента.