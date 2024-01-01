"Мы никогда не отступим": о чем говорили Зеленский и Путин в новогодних речах

Речь Зеленского длилась 20 минут, тогда как Путина всего четыре.

В новогоднюю ночь президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин поздравили своих граждан контрастными речами.

В Reuters сравнили речи Путина и Зеленского.

О чем говорили Зеленский и Путин

Президент Украины в новогоднюю ночь рассказывал об стойкости украинского народа во время войны. В то же время Путин подчеркнул якобы единство своей страны.

"Главный итог года, его главное достижение: Украина стала сильнее", — сказал Зеленский.

В общей сложности слова "война" в речи Зеленского прозвучало 14 раз. Несмотря на тяжелый год и неоправданные ожидания, Зеленский, как и в прошлом, пообещал победу Украины.

"И сколько бы ни выпускал враг ракет, сколько бы ни было обстрелов и атак — подлых, безжалостных, массированных — в стремлении сломать нас, украинцев, запугать, сбить Украину с ног, загнать под землю, мы все равно поднимемся", — сказал он. .

Путин же называл русских солдат "героями нашего времени". Впрочем, ни слова Украина, ни слово война так и не прозвучало.

"Мы не раз доказывали, что можем решать самые сложные задачи и никогда не отступим, потому что нет силы, способной нас разделить", — сказал Путин, подчеркнув, что "мы одна страна, одна большая семья".

Не обошлась речь Зеленского и о упоминании массированных атак по территории Украины, особенно ощутимых в декабре. Путин же ни разу не обмолвился об атаках на Украину. Более того, не было и упоминаний об атаках дронов на территории самой России, в частности, Белгорода.

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Зеленский подчеркнул силу украинских воинов, а российский диктатор акцентировал внимание на общих усилиях россиян.

"И так же, как в прошлом 31 декабря, сегодня мы говорим: "Мы не знаем точно, что принесет нам новый год". Но в этом году можем добавить: "Что бы он не принес, мы будем сильнее", — сказал украинский президент.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2024 годом.

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