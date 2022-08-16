"Мы обязательно освободим Крым": представительница Зеленского на полуострове призвала местных быть осторожными

Украинцев, проживающих в Крыму, призывали быть осторожными и прятаться в случае опасности в оборудованных местах и подвалах.

Постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева подчеркнула, что война "неожиданно" пришла и в Крым.

Об этом она написала в своем Facebook.

"Война вот так "неожиданно" пришла в Крым. Оккупанты и колонизаторы уже бегут из Крыма", — написала Ташева.

По ее словам, несмотря на заявления Кремля, что "людям в Крыму ничего не угрожает", местные считают иначе.

"Дорогие граждане Украины, кто живет в Крыму, и особенно противится оккупанту все 8 лет войны. Мы обязательно освободим Крым, применяя все возможные и не запрещенные механизмы для борьбы не только за территорию, но и за вас. Уверена, вы ждете этого все годы оккупации. Пока же будьте осторожны, прячьтесь в оборудованных местах или своих подвалах. Подготовьте нужные средства", — призвала представительница Зеленского.

Напомним, перед утренними взрывами в Джанкое оккупанты стянули туда большое количество техники, боеприпасов и ПВО. Так что склады в оккупированном городе оказались очень соблазнительной целью.

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