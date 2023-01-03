"Мы одинаково осознаем важность этого года": Зеленский заявил об усилении давления на Россию

Ряд стран-союзниц будет продолжать поддерживать Украину в войне против страны-агрессора.

Глава Украины Владимир Зеленский сообщил о ряде переговоров с лидерами мировых государств и их оборонной, санкционной и финансовой поддержке.

Об этом Зеленский заявил во время своего традиционного видеообращения вечером, 3 января.

Прежде всего, Зеленский выразил благодарность премьеру Канады за неизменную поддержку.

"Обсудили сегодня с Джастином Трюдо, как еще можем усилить давление на Россию. Чувствуется, что канадская помощь нашей защите в этом году сохранит свою силу", – отметил Зеленский.

Президент сообщил, что Норвегия оказывает очень мощную поддержку вооруженной помощи.

"Роль Норвегии может стать действительно исторической в защите Европы, если реализуем все то, о чем сейчас говорим. Это касается и поддержки нашей энергосистемы. В частности, я благодарю Норвегию за готовность помочь обеспечить Украину необходимым объемом газа на эту зиму", – отметил Зеленский.

Глава Украины поблагодарил Британию за "совершенно конкретные договоренности", которые достигнуты, прежде всего в оборонной сфере.

"В ходе разговора с премьер-министром Риши Сунаком я почувствовал, что мы все равно воспринимаем важность этого года, перспективы этого года. То, что именно сейчас можно добиться решающего преимущества, не дав России отыграться на том или ином фронтовом направлении", – заявил президент Украины.

Нидерланды все равно с Украиной понимают "справедливость того, чем и как должна завершиться эта война". По словам Зеленского, он проинформировал премьера Рютте о ближайших расчетах врага, о том, что готовится Россией на зимние месяцы и начало весны.

"Уверен, Украина будет услышана в Европе. И каждый день я буду продолжать такую дипломатическую активность – как формальную, так и неформальную, как публичную, так и непубличную", – добавил он.

Добавим, что действия путинского оцепления свидетельствуют: война в Украине будет долгой.

Эксперт дал прогноз развития войны на 2023 год. Он отметил, что Россия все еще может позволить себе вести войну с точки зрения человеческих ресурсов.

Военные эксперты также заявляли, что армия России в 2023 году может изменить тактику действий на поле боя.

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