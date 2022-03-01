Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Мы отдаем жизнь сегодня за ценности, права и свободу" – Зеленский во время заседания Европарламента

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Мы отдаем жизнь сегодня за ценности, права и свободу" – Зеленский во время заседания Европарламента

president.gov.ua

Президент подчеркнул, что Украина отдает сегодня самых сильных, самых лучших своих людей.

Сегодня, 1 марта, президент Украины Владимир Зеленский на заседании Европейского Парламента заявил, что Украина сейчас отдает своих лучших людей в борьбе с Россией.

"Я считаю, что мы отдаем жизнь сегодня за ценности, за права, за свободу, просто за желание быть равными, такими же как вы, как каждый человек. Мы отдадим наших лучших людей, самых крепких, сильных украинцев. Невероятных", — сказал президент в своем онлайн обращении к Европейскому Парламенту.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация