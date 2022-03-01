"Мы отдаем жизнь сегодня за ценности, права и свободу" – Зеленский во время заседания Европарламента

Президент подчеркнул, что Украина отдает сегодня самых сильных, самых лучших своих людей.
Сегодня, 1 марта, президент Украины Владимир Зеленский на заседании Европейского Парламента заявил, что Украина сейчас отдает своих лучших людей в борьбе с Россией.
"Я считаю, что мы отдаем жизнь сегодня за ценности, за права, за свободу, просто за желание быть равными, такими же как вы, как каждый человек. Мы отдадим наших лучших людей, самых крепких, сильных украинцев. Невероятных", — сказал президент в своем онлайн обращении к Европейскому Парламенту.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
- В Киеве российская ракета попала в многоэтажку: фото и видео
- Последствия обстрела Россией жилого дома в Киеве: двое погибших и шестеро тяжело раненых (видео)
- Как выглядит киевская многоэтажка после ночного ракетного обстрела: фото, видео
- Появились фото ракетных обстрелов в Киеве
- Оккупанты обстреливают Чернигов из "градов" — ОГА
- Российские войска обстреляли Харьков – улицы города укрыли неразорвавшиеся снаряды
- Российские оккупанты ракетами обстреляли Бровары, ранены: видео
- После переговоров Россия запустила по Киеву баллистические ракеты: видео мощного взрыва.