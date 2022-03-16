"Мы отвергаем капитуляцию, Украина стремится найти сбалансированные решения": Кулеба о переговорах с РФ

По его словам, все требования России в переговорах пока сводятся к капитуляции Украины.

Украина никогда не согласится на капитуляцию и будет настаивать на поиске сбалансированных решений в процессе переговоров с Россией.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал в интервью НВ.

"В России есть ряд требований к Украине. Если их собрать вместе, то, по сути, они составляют ультиматум о капитуляции. Мы отвергаем этот подход, мы хотим переговоров, в рамках которых будут найдены сбалансированные решения", — сказал Кулеба.

Сейчас Украина сфокусирована на том, чтобы четко установить, какие гарантии безопасности готова предоставить РФ, а также другие государства, прежде всего постоянные члены Совета безопасности ООН.

"Я бы сейчас не сводил разговор к нейтралитету или любой другой сфере, а говорил именно о том, каким образом Украина получит гарантии безопасности и какими они будут. Нейтралитет сам по себе не решение проблемы", — подчеркнул глава МИД.

По словам Кулебы, гарантии безопасности для Украины не должны быть такими же, как в Будапештском меморандуме. Он подчеркнул, что, например, консультации Совбеза ООН пока не дали весомого результата.

"В Будапештском меморандуме написано, что если будет угроза Украине, то подписанты обязуются созвать консультации Совета безопасности ООН. Ну, обязались, ну, созвали, ну, поговорили. И что? Угроза осталась. У нас уже есть опыт даже последних недель, когда мы созываем консультации, заседание Совбеза ООН, вносится на голосование юридически обязательная резолюция, но Россия ее блокирует. Сами консультации не являются гарантиями безопасности", — заявил он.

Кулеба считает, что консультации Совета безопасности ООН имели бы результат, если бы, например, Россия взяла на себя обязательство созвать консультации, принять участие в них и при этом не применять свое право вето на решения, связанные с угрозой безопасности Украине.

Напомним, Россия опередила Иран и КНДР и стала лидером по количеству введенных против нее санкций.

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