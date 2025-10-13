Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский признал, что власти в Украине ожидают проблемы с электричеством.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции с высокой представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.

«Мы ожидаем проблем с электричеством. Нам, возможно, через одну-две атаки придется импортировать электроэнергию. И мы всегда используем эту возможность во время зимы. И эта возможность открыта», — заявил он.

Реклама

Также Зеленский подтвердил, что РФ атакует объекты газовой инфраструктуры, в том числе газовые хранилища.

«Мы стали говорить об импорте газа. Но речь идет о средствах. По состоянию на сегодняшний день газ — не проблема. Проблема, где взять деньги, чтобы закупить этот газ», — добавил Зеленский.

Он поблагодарил международных партнеров, которые поставляют Украине газ, «не спрашивая про деньги», в частности Норвегии.

Напомним, что РФ возобновила удары по объектам газовой и энергетической инфраструктуры.