"Мы ожидаем проблем с электричеством" — Зеленский встревожил заявлением
Зеленский признал, что у Украины могут быть проблемы с электричеством и газом из-за ударов РФ.
Президент Владимир Зеленский признал, что власти в Украине ожидают проблемы с электричеством.
Об этом глава государства сказал на пресс-конференции с высокой представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.
«Мы ожидаем проблем с электричеством. Нам, возможно, через одну-две атаки придется импортировать электроэнергию. И мы всегда используем эту возможность во время зимы. И эта возможность открыта», — заявил он.
Также Зеленский подтвердил, что РФ атакует объекты газовой инфраструктуры, в том числе газовые хранилища.
«Мы стали говорить об импорте газа. Но речь идет о средствах. По состоянию на сегодняшний день газ — не проблема. Проблема, где взять деньги, чтобы закупить этот газ», — добавил Зеленский.
Он поблагодарил международных партнеров, которые поставляют Украине газ, «не спрашивая про деньги», в частности Норвегии.
Напомним, что РФ возобновила удары по объектам газовой и энергетической инфраструктуры.