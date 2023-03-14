"Мы победим в этой войне": Зеленский сообщил подробности докладов генералов во время Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки 14 марта, в ходе которого прослушал доклады Главкома, разведки, командующих направлений. Основное внимание уделили ОСУВ "Хортица" и Бахмуту.

Об этом президент сообщил во время вечернего обращения 14 марта.

Он также указал на четкую позицию всей Ставки: усиливать это направление, уничтожать оккупанта максимально.

"Далее генерал Тарнавский докладывал о "Таврии" – это часть донецких направлений, часть южных направлений. Генерал Москалев доложил о ситуации для ОСУВ "Одесса". Генерал Наев – о "Севере". Конечно, постоянно на Ставке прорабатываем поставки боеприпасов, оружия", – отметил президент.

14 марта Зеленский вручал государственные награды украинским воинам, их родным в честь Дня украинского добровольца.

"Маме Героя Украины Александра Мациевского. Отцу и жене Героя Украины Тараса Бобанича. Мужчинам и женщинам, которые защищают наше государство, став на его защиту по зову чистого украинского сердца", — отметил Зеленский.

Сегодняшними указами он отметил 363 украинских добровольцев, 47 из них посмертно.

"Мы победим в этой войне. Делаем все для этого. Поддерживаем друг друга. Усиливаем государство. Объединяем мир ради нашей победы. Состоящей, на самом деле, из действий всех, кто борется за Украину, кто воюет за наше государство и за своих собратьев", кто делает все, чтобы не воздать врагу ни нашу землю, ни украинскую славу", — сказал президент.

Добавим, что 14 марта невеста погибшего Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи" – Алина Михайлова отдала президенту Украины Владимиру Зеленскому личный боевой шеврон павшего бойца.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.