"Мы полностью остановили наступление российских войск": эксперт рассказал об этапах войны в Украине

"Мы полностью остановили наступление российских войск": эксперт рассказал об этапах войны в Украине

Военный эксперт Олег Жданов в интервью назвал условие отступления оккупантов.

Наступление армии Путина полностью остановлено, и последняя проблема – Мариуполь в осаде – будет решена в ближайшие дни. Такое мнение у военного эксперта Олега Жданова.

В интервью изданию OBOZREVATEL он рассказал о фазах войны в Украине.

Так, по словам эксперта, наступление армии Путина остановлено. Ранее Жданов говорил, что глава РФ собирает резервы, а затем должна начаться вторая фаза войны. Итак, она уже началась.

"Да, можно считать, что первый этап окончен. Мы полностью остановили наступление российских войск. У нас осталась одна проблема – Мариуполь, но я думаю, что Генеральный штаб будет пытаться ее решить в ближайшие дни", – сказал эксперт.

Второй этап войны, по его мнению, уже начат.

"Мы продолжаем причинять вред российским войскам, где только можно, пытаемся их громить. Мы пытаемся довести цифру потерь до 50%, чтобы они начали отступать", — добавил Жданов.

Напомним, в Украине завершается третья неделя войны, после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.

Сейчас украинская армия активно отражает атаки противника, нанося ему большие потери.

Оккупанты бомбят мирные города Украины. Снаряды попадают в жилые дома, школы, детские сады. Есть жертвы.

Утром 16 марта оккупанты нанесли очередной удар по Киеву, в результате которого вспыхнул масштабный пожар в многоэтажке. Также был нанесен удар по железнодорожному вокзалу в Запорожье, на Житомирском направлении до Киева враг обстреливает из артиллерии. Продолжается гуманитарная катастрофа в Мариуполе.