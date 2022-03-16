"Мы полностью остановили наступление российских войск": эксперт рассказал об этапах войны в Украине

Военный эксперт Олег Жданов в интервью назвал условие отступления оккупантов.
Наступление армии Путина полностью остановлено, и последняя проблема – Мариуполь в осаде – будет решена в ближайшие дни. Такое мнение у военного эксперта Олега Жданова.
В интервью изданию OBOZREVATEL он рассказал о фазах войны в Украине.
Так, по словам эксперта, наступление армии Путина остановлено. Ранее Жданов говорил, что глава РФ собирает резервы, а затем должна начаться вторая фаза войны. Итак, она уже началась.
"Да, можно считать, что первый этап окончен. Мы полностью остановили наступление российских войск. У нас осталась одна проблема – Мариуполь, но я думаю, что Генеральный штаб будет пытаться ее решить в ближайшие дни", – сказал эксперт.
Второй этап войны, по его мнению, уже начат.
"Мы продолжаем причинять вред российским войскам, где только можно, пытаемся их громить. Мы пытаемся довести цифру потерь до 50%, чтобы они начали отступать", — добавил Жданов.
Напомним, в Украине завершается третья неделя войны, после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
Сейчас украинская армия активно отражает атаки противника, нанося ему большие потери.
Оккупанты бомбят мирные города Украины. Снаряды попадают в жилые дома, школы, детские сады. Есть жертвы.
Утром 16 марта оккупанты нанесли очередной удар по Киеву, в результате которого вспыхнул масштабный пожар в многоэтажке. Также был нанесен удар по железнодорожному вокзалу в Запорожье, на Житомирском направлении до Киева враг обстреливает из артиллерии. Продолжается гуманитарная катастрофа в Мариуполе.