"Мы понимаем, что это была случайность": в Днепропетровской области рассказали о ситуации со взрывом снаряда

"Мы понимаем, что это была случайность": в Днепропетровской области рассказали о ситуации со взрывом снаряда

Все депутатские фракции, а также магазины, больницы и автозаправки работают.

На Днепропетровщине ситуация контролируемая. Регион под защитой Вооруженных сил Украины.

Об этом на брифинге заявил председатель областного совета Николай Лукашук.

“Захода вооруженных войск нет. Каких-либо ЧП за эту ночь не произошло, ночь прошла спокойно. Ракета, которая вчера упала в поселке Григорьевка, была сбита нашим ПВО. Часть ракеты упала и сдетонировала. Мы понимаем, что это была случайность”, - подчеркнул Николай Лукашук.

Он также добавил, что все депутатские фракции, а также магазины, больницы и автозаправки работают.

“Мы наладили все логистические процессы, чтобы в каждом селе работали больницы, чтобы в домах было тепло. Сегодня мы видим большое количество людей, которых эвакуируют из Харькова - часть из них остается в Днепре”, - отметил глава областного совета.

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