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Мы предоставим Украине приглашение в НАТО, когда будут выполнены условия – Столтенберг

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
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Мы предоставим Украине приглашение в НАТО, когда будут выполнены условия – Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг / Фото: Associated Press

Условия будущего членства нашего государства в Альянсе будут изменены.

11 июля на саммите НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины. Так, двухэтапный процесс перейдет к одноэтапному.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает телеканал Freedom.

"А также мы предоставим приглашение Украине, когда будут выполнены условия. Это мощный пакет для Украины и также четкий путь в направлении членства в НАТО", – подчеркнул Столтенберг.

Заметим, накануне саммита в Вильнюсе Столтенберг рассказал о плане действий по предстоящему присоединению Украины к Альянсу. Он сообщил, что предложил такой пакет: создание Совета Украина-НАТО, отмену ПДЧ для Украины и программу практической поддержки, чтобы приблизить Украину к НАТО.

Столтенберг подчеркнул: все страны НАТО соглашаются с тем, что Украина станет членом оборонного союза. "На саммите будут решения, которые это подтвердят", – заверил генсек НАТО.

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Дата публикации
Просмотры
1569
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