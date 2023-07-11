Мы предоставим Украине приглашение в НАТО, когда будут выполнены условия – Столтенберг

11 июля на саммите НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины. Так, двухэтапный процесс перейдет к одноэтапному.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает телеканал Freedom.

"А также мы предоставим приглашение Украине, когда будут выполнены условия. Это мощный пакет для Украины и также четкий путь в направлении членства в НАТО", – подчеркнул Столтенберг.

Заметим, накануне саммита в Вильнюсе Столтенберг рассказал о плане действий по предстоящему присоединению Украины к Альянсу. Он сообщил, что предложил такой пакет: создание Совета Украина-НАТО, отмену ПДЧ для Украины и программу практической поддержки, чтобы приблизить Украину к НАТО.

Столтенберг подчеркнул: все страны НАТО соглашаются с тем, что Украина станет членом оборонного союза. "На саммите будут решения, которые это подтвердят", – заверил генсек НАТО.

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