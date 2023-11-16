"Мы прекратили любую допечатку этих учебников": в Украине разгорелся новый языковой сканадал — теперь с Румынией

Старые эксземляры с искусственным термином "молдавский язык" обещают заменить на учебники, где румынский признан единственным языком, на котором говорит румынское меньшинство в Украине.

Правительство Украины заявило, что приняло немедленные меры и прекратило печать учебников с использованием понятия "молдавский язык", что является нарушением недавнего соглашения между двумя правительствами. В Украине заверили, что "все государственные служащие, которые будут нарушать решение правительства, понесут дисциплинарную ответственность".

Об этом говорится в заявлении МОН.

В Министерстве подчеркнули, что в Украине вместо понятия "молдавский язык" уже официально используется только "румынский язык", и все официальные решения и документы будут готовиться с учетом этого изменения.

Тираж экземпляров по "молдавскому языку" утвердили в прошлом, еще в мае, а основной тираж напечатали летом 2023-го, до перехода на "румынский язык".

"Сегодня Министерство образования и науки Украины остановило любую дополнительную печать этих учебников. А также разрабатывает механизм замены ранее напечатанных экземпляров учебниками на румынском языке", — добавило министерство.

Накануне премьер-министр Румынии Марчел Чолаку с раздражением отметил, что несмотря на обещание киевского правительства отказаться от фразы "молдавский язык" и признать румынский единственным языком, на котором говорит румынское меньшинство в Украине, все равно используют старое понятие.

Языковой скандал – начало

Ранее румынское издание Libertatea обратило внимание на то, что украинское государственное издательство "Мир" готовит учебники "Молдовский язык" и "Молдовская и мировая литература" – оба для учеников 5-х классов в Одесской области.

"Молдовский язык" – искусственный термин, который придумали в Советском Союзе, хотя сторонников "молдавского языка" в Молдове до сих пор остается немало.

Как напоминает источник, в СССР везде изучали только "молдавский язык". После обретения Украиной независимости была принята идея румынского языка. Но с 1997 года Одесса вернулась в "молдавский язык". Таким образом, искусственно разделили румынскую общину в Украине (всего 400 тысяч человек): дети из Черновцов и Закарпатья изучали "румынскую", а из Одессы, где проживает 130 тысяч румын, только "молдовскую".

"Если Киев теперь выполнит свои обещания, то впервые с 1997 года румынские дети из Одессы и южной Бессарабии будут официально изучать в школе "румынский язык", — напомнили в Румынии.

Напомним, 2 марта 2023 года в Молдове в парламенте подрались за проект по отказу от названия "молдавский язык" в пользу "румынского". А 16 марта парламент Молдовы все же принял решение о переименовании государственного языка с молдавского в румынский.

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