Мы придерживаемся формулы, что границы признаны миром на 1991 год - Подоляк

Мы придерживаемся формулы, что границы признаны миром на 1991 год - Подоляк

Советник главы Офиса президента в очередной раз подчеркнул, что вопрос территориальной целостности Украины на переговорах с РФ является принципиальным.

Что касается границ, то мы придерживаемся формулы, что границы признаны миром на 1991 год.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире марафона "Єдині новини" на 1+1.

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"Мы понимаем, что у нас есть Украина в международно признанных границах – международно признанных на 91 год. Мы придерживаемся этой формулы, потому что президент является гарантом территориальной целостности Украины, включающей в себя границы, признанные миром на 1991 год, когда Украина получила независимость как таковую. Все, точка", — отметил он.

Михаил Подоляк в очередной раз подчеркнул, что вопрос территориальной целостности Украины на переговорах с РФ является принципиальным.

Напомним, советник главы Офиса президента оценил угрозу войны в Крыму. Подоляк убежден, что военных действий во временно оккупированном Крыму не будет.

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