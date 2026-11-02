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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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"Мы признали фактаж, а не оккупацию": Лубинец о двух документах, которые подписали для спасения украинцев

Омбудсмен подчеркнул, что фиксация реального положения вещей в документах является сугубо вынужденным шагом для сохранения жизней украинских граждан, а не признанием действий оккупантов.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец разъяснил детали двух документов, которые подписываются сторонами перед проведением гуманитарных миссий и операций по спасению украинцев.

Все детали омбудсмен объяснил на пресс-конференции 2 ноября.

По словам Лубинца, подписание этих бумаг ни в коем случае не означает юридического или морального признания российской оккупации украинских территорий или одобрения действий страны-агрессора.

«Мы признали фактаж. Это не значит, что я как представитель Украины забываю все, что было сделано представителями Российской Федерации по отношению к нашим гражданам. И отдельно всегда я акцентирую: это позволило мне физически спасти наших граждан», — подчеркнул он.

Уполномоченный отметил, что главным приоритетом во время любых переговоров и миссий остается сохранение жизней и возвращение граждан Украины домой, а фиксация фактических обстоятельств является инструментом достижения этой цели.

Напомним, в Украине готовят новый путь для возвращения гражданских заложников. Как заявил Дмитрий Лубинец, такое решение было принято после гуманитарной миссии в Олешках, которая выявила проблемы с координацией усилий по возвращению украинцев из российского плена и временно оккупированных территорий.

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