"Мы промахнулись": представители Kyiv Pride перенесли дату благотворительного фестиваля

Украинцы подвергли критике организаторов за выбор даты, после чего фестиваль решили перенести.

Представители Kyiv Pride изменили даты проведения фестиваля "Квир-пропаганда Фест", который должен был пройти в День памяти жертв Голодомора.

Об этом организаторы сообщили в Instagram.

Фестиваль от КиевПрайда должен был пройти 23-24 ноября – в последнюю субботу ноября, в которую ежегодно чествуется память жертв Голодомора.

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"Вы правы — мы ошиблись. Готовя Квир-пропаганда фест мы действительно не проверили дату. Впоследствии мы увидели, скольких людей из сообщества и партнеров возмутило наше решение. Поскольку запланированный фест не развлекательный, а наоборот, просветительский — мы решили его проводить. Но позже, обсудив с командой и взвесив все — решили перенести наше событие", — говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что согласовывают новые даты проведения мероприятия и готовят анонс. Также они извинились за досадное событие.

Напомним, ЛГБТ-военный высказался о мужчинах, уклоняющихся от армии.

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