"Мы прошли семь кругов ада": глава СБУ о новых деталях операции "Паутина"

Василий Малюк

Спецоперация «Паутина» — уникальная многоэтапная операция, которая включает в себя ряд сверхважных компонентов.

Как удалось ее осуществить, рассказал глава СБУ Василий Малюк в интервью телеканалу «Мы-Украина» в эфире марафона «Единые новости».

По его словам, прежде всего важной была логистика, то есть доставка во вражеский тыл 150 боевых FPV-дронов. Далее — доставка домиков, внутри которых до аэродромов доставляли дроны.

«Это агентурная работа, связь и многое другое. Если мы смотрим на Паутину в целом, то видим комплексный подход: агентурный и технический. И самая эффективная наша работа становится тогда, когда есть правильный симбиоз», — отметил Василий Малюк.

По его словам, для реализации замысла СБУ создала залегендованное предприятие в РФ — логистическую компанию в Челябинске. Украинские агенты арендовали там офисное помещение и склады, которые находились рядом с местным управлением ФСБ. Впоследствии они приобрели пять грузовых автомобилей, а наемные водители перевозили разные грузы, чтобы закрепить работу под прикрытием.

Малюк рассказал, что во время спецоперации СБУ пришлось постоянно решать разноплановые задачи. К примеру, организовать завоз в РФ подсанкционных продуктов, в том числе аккумуляторных станций. Здесь пригодился успешный опыт СБУ по борьбе с транснациональной преступностью.

«Каждый из охотничьих домиков полностью автономный. В них были батареи EcoFlow, солнечные батареи и другие группы товаров. Это давало возможность непрерывно подкармливать дроны. Спецоперация могла пройти и в прохладное время года, а там температура иногда падает ниже минус 40 градусов. Поэтому дрон должен быть полностью заряжен. Но это одновременно доставляло дополнительные трудности, чтобы завезти эти домики на территорию РФ. Мы прошли „семь кругов ада“, чтобы добиться результата», — подчеркнул он.

Отдельно глава СБУ остановился на средствах, поразивших вражеские самолеты. На первый взгляд это были обычные FPV, но они уникальны.

«У них есть несколько разновидностей связи. Боевая компонента каждого БпЛА состояла из двух частей по 800 граммов (т.е. 1600) специальной смеси, которую мы разрабатывали именно для этой операции. Она имеет кумулятивно-фугасный эффект: для того, чтобы прожигать сам корпус самолета и уже внутри производить взрыв», — отметил глава СБУ.

Важно было обеспечить и беспрепятственный возврат в Украину участников спецоперации в РФ. Когда водители грузовиков выехали к определенным аэродромам, украинские агенты уже покинули территорию России, заверил Малюк.

«Они пришли ко мне на один из пунктов боевого управления и я имел честь их лично поблагодарить», — отметил глава Службы безопасности.

Подготовка к спецоперации проходила в режиме строгой секретности — о детализированном плане знало всего несколько человек. В назначенный день на пункте боевого управления собрались лучшие операторы дронов ЦСО «А» СБУ и приступили к реализации замысла.

«В связи с нами все время был президент. Он много раз до этого тоже интересовался отдельными деталями и где-то, скажу откровенно, убыстрял. Поскольку у него управленческая деятельность такая, как говорится, „не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня“. А он работает так, что „сделай это вчера“ вообще», — уточнил Малюк.

Напомним, что спецоперация «Паутина» состоялась 1 июня 2025 года. По ее результатам СБУ поразила FPV-дронами треть вражеской стратегической авиации РФ — 41 самолет.