"Мы просто расходный материал, нас просто расстреливают": оккупант жалуется жене, что их расстреливают ВСУ

"Мы просто расходный материал, нас просто расстреливают": оккупант жалуется жене, что их расстреливают ВСУ

Российские оккупанты, находящиеся в захваченном Лимане, жалуются, что после того, как выбили ВСУ из города, просто ими расстреливаются.

Россиянин по телефону рассказывает жене, что после наступления, войска оккупантов столкнулись с мощной обороной ВСУ.

Разговор перехватило ГУР Минобороны.

"Там дальше "зеленка", такая же как у нас, поля-леса. Как они там п**ды получили. Им в городе проще было. Там артиллерия не так работает. А здесь артиллерия х**рит. Здесь носа не вытянешь на передовой. И все. Вообще наше направление сейчас жопа", — рассказывает оккупант.

Он добавляет, что, скорее всего, получит награду, но главное, говорит, выжить.

"Самое главное домой вернуться и чтобы пацаны тоже целые остались. Потому что кто со мной уехал, первая партия 7 человек осталось из 60. У нас каждый день раненые. Каждый день убитые. Каждый день кого-то затрехсотило. Людей пачками отсюда везут. В атаку идти это просто п**ц. Они окопанны сидят. У них там амбразуры, у них бетоном все залито. У них окопы. Они нас просто сидят и ждут. Они нас просто расстреливают", — говорит оккупант.

Он добавляет, что раньше думал, что к военным в РФ относятся как к скоту, но когда он попал сюда, то почувствовал, что даже хуже.

"Я в пехоте служу. Мы просто затратный материал. Здесь всем пох**. Раненые лежат неделями, которые нужно срочно эвакуировать", — рассказывает оккупант.

Напомним, что россиянки агитируют своих мужчин писать рапорты и возвращаться домой. Женщины утверждают мужчин, что судебное преследование им не угрожает, потому что нет законных оснований.

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