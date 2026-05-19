"Мы ранены, но не остановились": медики поврежденной ударом РФ больницы в Днепре сделали заявление (видео)

Медики заявили, что продолжают работать, несмотря на обстрел.

РФ атаковала Днепр дронами и ракетами / © ТСН

Больница Мечникова в Днепре получила повреждения во время массированной атаки России дронами и ракетами на город. В то же время медучреждение заявило, что не прекращало работу ни на минуту.

Об этом говорилось в сообщении медиков.

Несмотря на разрушение, областная клиническая больница имени Мечникова продолжает работать и принимать пациентов.

«Ночь была сверхтяжелой. Вражеские „Шахеды“ снова били по нашему городу, и еще раз пострадала наша больница Мечникова», — говорится в сообщении.

По словам медиков, взрывная волна и обломки повредили корпуса больницы: в помещениях выбило окна, вырубило стены и нанесло разрушения инфраструктуре.

«Мы ранены, но не остановились ни на минуту. Все подразделения работают. Каждая жизнь, которую нам доверяют, — под защитой», — отметили в медучреждении.

Напомним, 18 мая Днепр пережил комбинированную атаку ракетами и дронами, которая длилась более 10 часов. По данным властей, пострадали 28 человек, среди них пятимесячный ребенок. Часть раненых была госпитализирована.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате ударов в городе повреждено 56 домов, а в многоэтажках выбиты почти две тысячи окон. Также зафиксировано попадание по составу с пиротехникой и повреждение энергетической инфраструктуры.

