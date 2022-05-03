"Мы разделим победу": как Польша помогает Украине в войне с Россией

"Мы разделим победу": как Польша помогает Украине в войне с Россией

Поддержку Украины Польшей в войне с Россией сложно переоценить. Соседняя страна подставила плечо Украине в самые темные времена с периода ее независимости.

Польша стала первой страной, куда поехали украинцы, убегая от российских ракет, которые в ночь на 24 февраля разрезали небо и словно молнией ударили по мирным городам Украины.

ТСН.ua рассказывает, как с первых дней войны Польша стала прибежищем для миллионов украинцев, как помогает повысить оборонную способность Украины и как отстаивает ее интересы на международной политической арене.

Гуманитарная помощь

Уже в первые дни войны на украинско-польской границе соседняя страна оперативно организовала гуманитарную помощь для граждан Украины, которые после циничного нападения России были вынуждены покинуть родину. Польша встречала украинцев горячими напитками, сладостями, бесплатным жильем и теплыми вещами. Позаботились и о детском питании, а также средствах гигиенты.

Сразу по прибытии автобусов к польскому пункту пропуска пограничники подносили для украинских пассажиров воду и выпечку. В зале прохождения паспортного контроля также пограничники угощали украинцев сладостями.

На так называемом "гуманитарном пункте" дежурили группы пограничников, следивших за порядком и оказывали помощь при необходимости. Также там дежурили кареты скорой. Кроме того, на КПП были обустроены места обогрева, где много людей встречали украинцев.

УНИАН

Недалеко от пункта пропуска небезразличные поляки предлагали украинцам свою помощь — бесплатное жилье или трансфер в крупные города Польши. Также у границы расположили лотки с разной одеждой и теплыми вещами.

Польша на границе развернула "гуманитарные пункты" для украинцев

Бесплатным жильем украинцев обеспечивали поляки по всей стране. Власти Польши поддержали своих граждан в хорошем деле: тем полякам, которые принимают у себя украинских беженцев, предоставят финподдержку от государства — около 8,7 долларов в день, или около 263 долларов в месяц. Кроме того, в больших городах развернули центры для приема украинцев. К работе привлеклись волонтеры, которые помогали прибывшим с вещами первой необходимости и питанием.

Getty Images

Интерграция украинцев в Польше

На фоне массового приезда украинцев в Польшу от 28 февраля отменили обязательное ношение масок и прохождение карантина для людей, приехавших из-за границы.

УНИАН

Для украинцев, пересекших границу с Польшей начиная с 24 февраля ввели бесплатный проезд по польской железной дороге. А украинским водителям в Польше разрешили не обменивать водительские удостоверения до конца 2022 года. Также Польша упростила проезд украинским перевозчикам гуманитарной помощи. Кроме того, чтобы украинцам было удобнее добраться до необходимого места, в польском приложении с расписанием общественного транспорта добавили украинский язык.

Также в Польше создали украиноязычное радио, чтобы беженцы могли получать всю оперативную информацию.

Позаботились польские власти и о здоровье граждан Украины, прибывших в страну после войны. Поэтому все украинцы, прибывшие после 24 февраля, имеют право на бесплатное медицинское обслуживание в стране. Также 100 тысяч украинцев смогут получить по 500 злотых на покупку лекарства. Более того, Польша принимает онкобольных детей из Украины, которым необходимо срочное лечение.

фото/ЛОДА

Также власти страны заявили о готовности принимать в своих 120 медицинских учреждениях раненых украинцев.

Всего с начала полномасштабного вторжения России из Украины в направлении Польши границу пересекли около 3 миллионов человек. Все украинцы, прибывшие после 24 февраля, могут получить временную защиту в стране. Польша позволила украинским беженцам легально жить и работать в стране 18 месяцев, эти сроки еще могут продлить.

Также читайте Зеленский заявил, что Украина с Польшей уже сформировали чрезвычайно сильный союз

Уже 77 тысяч беженцев из Украины нашли работу по специальному закону, дающему упрощенный доступ к рынку труда.

Также Польша запустила правительственную программу поддержки украинских семей с детьми, в рамках которой будет платить украинским беженцам по 500 злотых пособия на каждого ребенка. Благодаря польскому спецзакону о предоставлении беженцам из Украины всесторонней поддержки, украинские ученики и студенты могут учиться в школах и университетах.

В целом же правительство Польши приняло законопроект о создании специального фонда в размере 1,75 млрд долларов для помощи украинским беженцам.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что украинцы защищают не только себя, но и безопасность всей Европы. Он добавил, что ежедневно Польша отправляет в Украину около 100 грузовиков с разной помощью. В основном это лекарства, одежда, средства гигиены, продукты длительного хранения, спальники, карематы, противопожарное оборудование, огнетушители.

Оборонная помощь Украине и поддержка на мировой политической арене

В первый же день масштабной войны стало известно, что Национальный банк Польши принял решение предоставить Национальному банку Украины валютный столб на сумму 4 млрд злотых (около 1 млрд долларов).

Также уже в первые дни полномасштабной войны Польша передала Украине военную помощь: минометы, боеприпасы к ним, беспилотники и другое вооружение.

В начале марта власти Польши выразили готовность предоставить Украине боевые самолеты, однако в Вашингтоне назвали такую инициативу "необоснованной" и Министерство обороны США обещало провести дополнительные консультации с польским правительством и союзниками НАТО по поставке истребителей МиГ-29.

Также Польша приступила к энергетической блокаде России. 1 марта глава польского правительства Матеуш Моравецкий во время своего визита в Брюссель призвал ЕС отказаться от закупок российского угля.

Mateusz Morawiecki / Facebook

Уже через несколько дней, 6 марта, во время пресс-конференции в Варшаве заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что Польша считает полное эмбарго на все энергоносители из России единственной возможностью остановить войну против Украины. Также он подчеркнул, что поддержка Украины Евросоюзом должна быть большей.

Из-за нападения России на Украину 26 апреля Польша ввела новые санкции против РФ. Под ограничениями оказались 35 крупных российских компаний и 15 физических лиц. Среди них такие компании, как "Газпром", "Новатек" и "Акрон".

А на следующий день, 27 апреля, Польша объявила о полной независимости от российского газа.

После резни в Буче Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от ЕС жестких санкций в отношении России и призвал разорвать все торговые отношения с РФ.

Президент Польши Анджей Дуда назвал зверства России в Украине геноцидом и заявил, что Путину необходимо выдвигать жесткие условия.

gettyimages.com

Также Польша выразила готовность стать гарантом безопасности Украины по просьбе Киева, наряду с другими странами. В то же время власти страны заявили, что не поддержат ни одного мирного соглашения, которое будет означать потерю Украиной своей территории. Также польский президент выступает за принятие Украины в ЕС в экспресс-режиме.

А что касается страны-агрессорки, то Польша обратилась с инициативой в США исключить Россию из группы крупных экономик G20. По словам министра экономического развития и технологий Польши Петра Новака, страна получила "положительный ответ" на это предложение, и этот вопрос должны передать президенту Джо Байдену.

Между тем, Польша продолжает оказывать Украине военную поддержку. С последнего страна-соседка передала ВСУ более 200 танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты.

Танк Т-72 / MIL.IN.UA

В целом Польша уже предоставила Украине военную помощь более чем на 1,6 млрд долларов. Кроме этого, в польском правительстве настаивают, что ЕС должен разработать план восстановления Украины после войны на 100 млрд евро за счет Евросоюза.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна делает все, чтобы украинцы "чувствовали, что они не одиноки".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский называет своего коллегу Дуду настоящим другом Украины и неоднократно выражал благодарность польскому президенту и народу за действенную помощь стране в сложное время.

"Если Бог даст и мы победим в этой войне, мы разделим победу с нашими братьями и сестрами. Это наше величие. И ваше величие. Это борьба за нашу и вашу свободу. Это общая история великих народов. Дай нам, Бог, Победы! Niech żyje wolna Polska! Niech żyje wolna Ukraina", — произнес украинский президент в одном из своих обращений.

Читайте также: