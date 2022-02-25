"Мы разговариваем по-русски, никто нас не притеснял": мужчины вернулись из Польши, чтобы защищать Украину

Мужчины пытаются попасть в Киев и Кривой Рог, чтобы защищать Украину.
Два украинца вернулись из Польши, чтобы защищать Украину. Они говорят, что русскоговорящие, их никогда никто за это не обижал и услышав о войне, сразу приехали защищать Украину.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Мужчины рассказали, что один родом из Херсона, другой – из Кривого Рога. Были в Польше, однако сейчас они находятся во Львове и пытаются попасть в Кривой Рог и Киев. Услышав о войне на Родине, они вернулись из Польши, чтобы бороться за Украину.
"Я и он говорим по-русски. Я могу говорить и по-украински, у нас говорят и суржиком. Нас здесь никто не притеснял, мы жили дружно. Я не понимаю, зачем он пришел к нам с войной", — говорит один из мужчин.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.