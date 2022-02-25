"Мы разговариваем по-русски, никто нас не притеснял": мужчины вернулись из Польши, чтобы защищать Украину

Мужчины пытаются попасть в Киев и Кривой Рог, чтобы защищать Украину.

Два украинца вернулись из Польши, чтобы защищать Украину. Они говорят, что русскоговорящие, их никогда никто за это не обижал и услышав о войне, сразу приехали защищать Украину.

Также читайте Украинским военным увеличили зарплаты: министр подписал срочную телеграмму

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Мужчины рассказали, что один родом из Херсона, другой – из Кривого Рога. Были в Польше, однако сейчас они находятся во Львове и пытаются попасть в Кривой Рог и Киев. Услышав о войне на Родине, они вернулись из Польши, чтобы бороться за Украину.

"Я и он говорим по-русски. Я могу говорить и по-украински, у нас говорят и суржиком. Нас здесь никто не притеснял, мы жили дружно. Я не понимаю, зачем он пришел к нам с войной", — говорит один из мужчин.

Отметим: