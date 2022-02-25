"Мы с лейтенантом кричали, что мы свои": российские оккупанты расстреливают собственных бойцов (видео допроса)

ВСУ взяли в плен российского военнослужащего.
В Харьковской области в больнице находится российский оккупант, которого пытались убить свои же во время наступления на Харьков. Парень получил ранение, а его лейтенанта, с которым он находился, убили.
ВСУ взяли его в плен и доставили в больницу. Во время допроса военнослужащий рассказал, что их командиры сказали, что Украина обстреливает Россию.
"Нам сказали, что здесь все за нас и никто не собирается воевать, что не дадут людей. Так нам руководство наше говорило. Сказали, что все мирно будет. Мы стояли, а потом нам сказали наступать. Сначала пошла артиллерия. Нас зашло человек 20. Потом по нам начали стрелять же наши. Мы с лейтенантом кричали, что мы свои — им по хрен. Сначала лейтенанта убили, потом меня ранили", — сказал оккупант.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.