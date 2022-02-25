"Мы с лейтенантом кричали, что мы свои": российские оккупанты расстреливают собственных бойцов (видео допроса)

ВСУ взяли в плен российского военнослужащего.

В Харьковской области в больнице находится российский оккупант, которого пытались убить свои же во время наступления на Харьков. Парень получил ранение, а его лейтенанта, с которым он находился, убили.

ВСУ взяли его в плен и доставили в больницу. Во время допроса военнослужащий рассказал, что их командиры сказали, что Украина обстреливает Россию.

"Нам сказали, что здесь все за нас и никто не собирается воевать, что не дадут людей. Так нам руководство наше говорило. Сказали, что все мирно будет. Мы стояли, а потом нам сказали наступать. Сначала пошла артиллерия. Нас зашло человек 20. Потом по нам начали стрелять же наши. Мы с лейтенантом кричали, что мы свои — им по хрен. Сначала лейтенанта убили, потом меня ранили", — сказал оккупант.

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