"Мы с вами": Стивен Кинг обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения РФ

Стивен Кинг / © Associated Press

Американский писатель Стивен Кинг обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения РФ. Он подчеркнул, что остается верен своей позиции в отношении Украины.

Видео Кинг опубликовал в своих соцсетях.

Кинг акцентировал: американцы продолжат поддерживать украинцев.

«Привет, это Стивен Кинг. Мы были с вами четыре года назад — мы с вами сейчас. Слава Украине! Будьте сильными», — подчеркнул Кинг.

Ранее Кинг описал действующее президентство Дональда Трампа как «историю ужасов». По его словам, оно может завершиться двумя совершенно разными финалами. Так, «хорошим» финалом был бы импичмент Трампа, тогда как «плохой» вариант — он сохранит власть и установит полный контроль над страной, продолжив политику США в новом формате.