"Мы сами по себе": в Херсонской области трое местных уничтожили 4 вражеских танка

"Мы сами по себе": в Херсонской области трое местных уничтожили 4 вражеских танка

Оружие местные получили от ВСУ.

В Херсонской области трое мужчин одного из городов на границе с Николаевской областью совершили вылазку и уничтожили 4 танка оккупантов.

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Об этом они рассказали в Сети.

Трое жителей города Х. в Херсонской области пошли на "охоту" и уничтожили 4 танка оккупантов.

"Мы не ВСУ и не тероборона, мы сами по себе. ВСУ дали нам 6 мушек, мы пошли и ими разбили 4 "коробочки", они там окопались. Дайте нам оружие, мы сами их положим. Там еще много техники в колонне стоит", – рассказывают местные жители.

Напомним, что на 17 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов ориентировочно составили 14 тысяч человек. Украинские защитники уничтожили 44 танка кафиров.