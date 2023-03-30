"Мы сами виноваты": представительница УПЦ МП в Лавре заявила, что война началась из-за грехов украинцев (видео)

На вопрос, виноваты ли украинцы в войне, она ответила утвердительно: "Да, у каждого свой грех".

Сегодня, 30 марта, УПЦ МП проигнорировала решение Минкульта покинуть территорию Киево-Печерской лавры и собрала на территории Нижней лавры немалое количество своих поклонников.

И еще раз некоторые представители УПЦ Московского патриархата шокируют украинцев своими откровенно пророссийскими взглядами в то время, когда страна-агрессор убивает наших граждан.

Один прихожанка (вероятно даже монахиня) УПЦ МП в разговоре с "Радио Свобода" заявила, что украинцы сами виноваты в том, что началась война, из-за своих грехов.

"Мы все русские, русичи, славяне… Это бесовские люди… Если мы это заработали, то мы это и получаем", – сказала женщина.

На вопрос, виноваты ли украинцы в войне, она ответила утвердительно: "Да, у каждого свой грех".

Напомним, что до 29 марта священники УПЦ Московского патриархата должны были освободить все здания Киево-Печерской лавры и передать имущество государству. Однако вчера верующие УПЦ МП собрались в Лавре и даже устроили громкий спор (видео). В частности, один из монахов, комментируя события 2014 года, заявил, что "Донбасс восстал", а "первыми стреляли украинцы".

Сегодня в Лавре верующие Московского патриархата, подстрекаемые священниками, изгнали комиссию Минкульта. В ответ министр культуры Александр Ткаченко предупредил, что по факту препятствования работе Комиссии было подано заявление в полицию.

Скандальный митрополит УПЦ МП Павел снова проклинал журналистов и пригрозил представителям СМИ физической силой. А один из священников Московского патриархата сломал журналисту камеру (видео).