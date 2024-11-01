"Мы сами виноваты": заместитель комбрига 3-й ОШБр высказался о рейдах ТЦК

Рейды работников ТЦК и СП в Украине вынужденные, ведь люди добровольно не стали на военный учет. Украинцы сами виноваты в возникновении такой ситуации.

Такое мнение заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин выразил в интервью YouTube-каналу "Розмова".

На вопрос о том, как Жорин относится к рейдам ТЦК, он ответил: "Как к вынужденным".

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"Мы же должны тоже для себя откровенно говорить, что мы сами создали для себя ситуацию, чтобы потом наблюдать за такими процессами. Мы как общество не дали той реакции, которой требуют обстоятельства на сегодняшний день. Рейды ТЦК говорит о том, что человек сознательно не стал на учет. Имея полный учет этого призывного населения, нам бы не нужны были рейды ТЦК. Мы бы призывали тех, кто нам нужен по возрасту, по полу, по профессии и всему остальному. Но у нас такой возможности нет, потому что на этот учет сознательно не стали", – объяснил военный.

"Мы сами виноваты. Нравится оно нам или не нравится, но это результат наших действий как общества", – добавил он.

В то же время заместитель командира 3-й ОШБр назвал государственный рекрутинг "проваленным вообще".

"Его не то, что не существует, а он отрицательный. То есть мы видим результат этой работы", – сказал Жорин.

"Но надо также осознавать, что какой бы хороший государственный рекрутинг ни происходил, какой бы правильной не была там информационная государственная политика в этом плане, работа с населением, все равно никогда не было ни одной войны даже приблизительных масштабов, где все были бы добровольцами. К мобилизации нам все равно пришлось бы приходить. Но вопрос в том – как к этой мобилизации относятся", – объяснил военный.

Он добавил, что заменить мобилизацию государственным рекрутингом невозможно, это параллельные процессы.

К слову, ранее в Минобороны сообщили, что воинские части получили возможность мобилизовать резервистов и военнообязанных без участия ТЦК и СП. Это стало эффективным инструментом мобилизации добровольцев в ВСУ.

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