"Мы сказали, что у нас нет оружия, а российский солдат начал стрелять": в Буче оккупант убил отца на глазах 14-летнего сына

"Мы сказали, что у нас нет оружия, а российский солдат начал стрелять": в Буче оккупант убил отца на глазах 14-летнего сына

Парень ранен, две пули попали в руку, а третья, которую изверг выпустил в голову ребенку, попала в капюшон.

В Буче под Киевом на глазах у 14-летнего сына российские оккупанты убили родного отца. Ребенок ранен.

Мальчик рассказал: "Мы говорили, что у нас нет оружия, а российский солдат стал стрелять".

Об этом сообщила пресс-служба ОХМАДЕТА, куда мальчика доставили с ранениями.

Многодетная семья Нечепуренко проживала в Буче. Младшему из трех сыновей, Юре, недавно исполнилось 14 лет. 17 марта вместе с отцом он отправился в центр оккупированного города за гуманитарной помощью и лекарствами. В то время почти две недели в доме семьи не было газа, света и воды.

Фото: ОХМАДИТ

"Мы ехали на велосипедах, когда из-за дома вышел российский военный. Мы остановились, подняли руки, сказали, что у нас нет оружия. Но солдат начал стрелять в отца. Он упал. Дальше военный начал стрелять по мне, две пули попали в руку. Я повалился на землю. Солдат еще выстрелил в капюшон, но пуля не задела голову",— рассказывает 14-летний Юра, сын погибшего.

Несколько минут ребенок пролежал на земле, а когда российский военный ушел, парень побежал в ближайший приют, где ему оказали первую медицинскую помощь. Дальше — добрался домой, рассказал семье, что отца убили. Руслану было 47 лет.

Два дня семья не могла забрать тело отца. Когда это удалось, на руке убитого уже не было белой повязки, идентифицирующей мирных жителей. Ее сняли российские военные. Кроме того, у убитого забрали телефон, кошелек и даже ключи от дома. Жена убитого рассказывает, российский изверг стрелял прицельно: в сердце и голову.

Семье пришлось самостоятельно хоронить отца во дворе своего дома.

Трое сыновей остались без отца.

"Три мои сына остались без отца. Я понимала, что мне необходимо спасать детей и себя. Нам сообщили, что 19 марта будет "зеленый коридор", но до места сбора необходимо было добраться самостоятельно. Мы шли по той улице, где расстреляли моего мужа. Мы шли и ежесекундно молились за свою жизнь. Мы слышали взрывы рядом, нас останавливали российские убийцы. Мы шли и ежесекундно прощались с жизнью",— рассказывает Алла Нечепуренко, жена погибшего.

Фото: ОХМАДИТ

Семья чудом эвакуировалась в Черкасскую область, а вчера, 21 марта, приехала в ОХМАТДЕТ, чтобы получить медицинскую помощь сыну и официально зафиксировать ранения. Мальчик получил пулевое ранение в руку, предплечье и палец. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Напомним, на линии фронта под Киевом пропал известный фотожурналист Максим Левин. В последний раз он выходил на связь 13 марта в Вышгородском районе.

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