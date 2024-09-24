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"Мы сохранили жизнь белорусским пилотам": авиаэксперт о боевом самолете Як-130, залетевшем в воздушное пространство Украины

"Мы сохранили жизнь белорусским пилотам": авиаэксперт о боевом самолете Як-130, залетевшем в воздушное пространство Украины

Як-130 ПС Беларуси / Фото: Defence express

Эксперт по авиации Константин Криволап считает, что самолет из Беларуси мог просто заблудиться.

Белорусский боевой самолет Як-130 во вторник, 24 сентября, залетел в воздушное пространство Украины. Однако Силы обороны Украины сохранили жизнь пилотам из Беларуси.

Об этом сообщил эксперт по авиации Константин Криволап в эфире "КИЕВ24".

"Мы сохранили жизнь белорусским пилотам", – говорит он.

Самолет из Беларуси мог просто заблудиться, считает авиаэксперт.

"На самолетах Як-130 обучаются основам пилотирования, выполнению полетов в группе, в сложных метеорологических условиях", – объяснил Константин Криволап.

Напомним, в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу. Она была связана и с неизвестной воздушной целью, и из-за угрозы БПЛА.

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