"Мы создавали сказку": в Геническе семья построила возле дома новогодний городок (фото, видео)

"Мы создавали сказку": в Геническе семья построила возле дома новогодний городок (фото, видео)

На создание новогодних декораций отец и сын потратили 10 дней.

В Геническе Херсонской области семья обустроила новогодний городок возле своего дома. На создание сказки потратили десять дней.

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Сам процесс и результат работы они выложили в YouTube.

Сначала отец с сыном создавали чертежи будущих декораций, а затем делали их из арматуры и сваривали сварочным аппаратом. Далее основу устанавливали и размещали на нее разноцветные гирлянды.

За 10 дней кропотливой работы отец с сыном создали надпись "Геническиск-2022", 6-метровую елку, сияющую неоновыми огнями, снеговика-саксофониста, санки с оленями и Санта-Клаусом и еще несколько декораций.

"В общем, мы создавали сказку" — сказал сын главы семьи Алексей.

Напомним, что радиационный флешмоб в канун Нового годаустроили местные автолюбители в Виннице. На одной из стоянок водители припарковали авто так, чтобы с высоты все вместе выглядели как огромная елка . 120 участников свои машины украсили праздничной иллюминацией.

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