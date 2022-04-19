"Мы сожгли все, что у них было": у России благодаря ВСУ не осталось современных танков Т-90

"Мы сожгли все, что у них было": у России благодаря ВСУ не осталось современных танков Т-90

ВСУ продолжают активно уничтожать технику кафиров.

Пока известно, что в армии РФ не осталось современных танков Т-90, потому что их уничтожили Вооруженные силы Украины во время "спецоперации".

Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, фактически военно-промышленный комплекс России останавливается или уже это сделал, что существенно влияет на возможности страны-агрессора вести войну.

"Можем сказать, что танков Т-90 в составе вооруженных сил России уже нет. Мы сожгли все, что у них было. На сегодняшний день Россия поставляет танки Т-72 – это еще советские образцы, не модернизированные, и с ними бороться гораздо легче", – подчеркнул военный эксперт.

Жданов добавил, что сегодня "Уралвагонзавод" – основной танкосборный завод России – стоит, потому что отсутствуют комплектующие.

Напомним, что украинские десантники разбили и уничтожили бронегруппу одного из подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобужской мотострелковой бригады Центрального ВО ВС Российской Федерации, г. Томск. Именно подразделения этой воинской части постоянно участвовали в международных учениях, где завоевывали призовые места.