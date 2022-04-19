"Мы сожгли все, что у них было": у России благодаря ВСУ не осталось современных танков Т-90

ВСУ продолжают активно уничтожать технику кафиров.
Пока известно, что в армии РФ не осталось современных танков Т-90, потому что их уничтожили Вооруженные силы Украины во время "спецоперации".
Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.
По его словам, фактически военно-промышленный комплекс России останавливается или уже это сделал, что существенно влияет на возможности страны-агрессора вести войну.
"Можем сказать, что танков Т-90 в составе вооруженных сил России уже нет. Мы сожгли все, что у них было. На сегодняшний день Россия поставляет танки Т-72 – это еще советские образцы, не модернизированные, и с ними бороться гораздо легче", – подчеркнул военный эксперт.
Жданов добавил, что сегодня "Уралвагонзавод" – основной танкосборный завод России – стоит, потому что отсутствуют комплектующие.
Напомним, что украинские десантники разбили и уничтожили бронегруппу одного из подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобужской мотострелковой бригады Центрального ВО ВС Российской Федерации, г. Томск. Именно подразделения этой воинской части постоянно участвовали в международных учениях, где завоевывали призовые места.