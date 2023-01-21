"Мы стреляем по х*хлам": девушка из Ровенщины станцевала под скандальную песню и выложила видео в Тик-Ток

После разговора с СБУ девушка извинилась перед украинцами, в частности, перед военными.

Жительница Ровенщины опубликовала в Сети видео с радостными танцами под российскую песню "Мы стреляем по х*хлам", но с ней уже провела разговор СБУ.

Видео с танцами и извинениями девушки распространяются в телеграмм-каналах.

Так, жительница Ровенщины выложила в Тик-Ток видео, на котором она с, вероятно, подругой весело танцует под российскую песню со словами: "Мы стреляем по х*хлам. Пи*ары укропы, подставляйте ж*пы".

Танцовщицу нашли сотрудники СБУ и после профилактического разговора девушка извинилась за свои действия.

"Я в социальной сети Тик-Ток на своей персональной странице создала и в дальнейшем выложила видео с наложением популярной звукозаписи, предложенной Тик-Ток. Я не осознавала, что данная звукозапись может оскорбить честь и достоинство граждан Украины, наших военнослужащих, защищающих нас с вами. Я осуждаю агрессию РФ и их преступные действия, убийства ими украинского народа и представителей других государств, которые помогают нам жить дальше. Приношу свои самые искренние извинения перед украинским народом. Я поняла вину в полной мере", — говорит на видео жительница Ровенщины.

Напомним, в ноябре 2022 года скандальное видео в ТикТок сняла и жительница Ивано-Франковска. Девушка в прямом эфире заявила, что "в Украине – самый тупой народ" и призналась, что не против российских оккупантов, ведь сама частично якобы "россиянка". Позже она тоже извинилась за содеянное.

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