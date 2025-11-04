ТСН в социальных сетях

Украина
1661
"Мы теряем город, надо это признать": корреспондентка ТСН о ситуации в Покровске

Оккупанты захватывают север Покровска. А выйти удалось не всем нашим бойцам.

Вера Хмельницкая
"Мы теряем город, надо это признать": корреспондентка ТСН о ситуации в Покровске

Что известно о ситуации в Покровске / © Associated Press

На 4 ноября ситуация в Покровске критическая — северная часть под угрозой контроля россиян, а украинские военные заблокированы в окрестностях. Им некуда оттуда выйти.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН Юлия Кириенко.

Противник продолжает продвижение, и контакт с нашими пилотами дронов фиксируется в районе активных боев.

На видео, которое она опубликовала в своем Телеграмм-канале, зафиксированы трое россиян против одного украинского военного. Он поднимает руки. Его судьба пока неизвестна.

«Выйти удалось не всем нашим. Это уже по дороге на Мирноград. Сам город Покровск в окружении. Без преувеличения. Россияне продвигаются. На высотках выставляют снайперов, чтобы сделать невозможным продвижение наших штурмовиков», — написала корреспондентка.

Вне Покровского, в нескольких километрах, остаются позиции пехоты в окопах. Однако эти войска ограничены в возможности отступления или поддержки.

По ее словам, основные бои ведутся в районе железнодорожного полотна.

«Мы теряем город, нужно это признать. Но еще мы теряем людей в окрестностях, которым невозможно выйти. Потому что все решения были приняты слишком поздно», — отмечает Кириенко.

Напомним, военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке заявил, что россияне захватили до 85% Покровска . Он рассказал, изменил ли что-либо украинское контрнаступление.

Напомним, 4 октября в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что их спецназовцы продолжают операцию в Покровске.

1661
