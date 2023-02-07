"Мы теряем своих людей": Данилов сделал новое заявление о передаче истребителей F-16

Секретарь СНБО уверен, что Украина обязательно получит от Запада истребители, вопрос только когда.

В конце концов, Украина получит американские истребители F-16, это лишь вопрос времени.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает CNN.

"Это лишь вопрос времени, когда мы получим F-16. Они обязательно поступят. К сожалению, между тем, борясь за независимость, мы теряем своих людей", – сказал Данилов.

В интервью CNN в прошлом месяце министр обороны Алексей Резников сказал: "В прошлом году я направил Санта-Клаусу листовку со списком пожеланий, и истребители также были в этом списке пожеланий".

Отметим, что F-16 дали бы ВСУ возможность, если они преодолеют противовоздушную оборону врага, нанести удар далеко по линии фронта.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что получит боевые самолеты от Запада, но не обязательно это будут американские истребители F-16.

В Минобороны Франции назвали три критерия для отправки истребителей в Украину. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что предоставление Украине истребителей на этом этапе "было бы неправильным подходом", но "четкое решение" еще не принято.

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