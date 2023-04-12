"Мы только надеялись, что жив: подробности об освобожденном из плена бойце, который растрогал Украину разговором с мамой

Украинский боец Михаил Калашник, который во время очередного обмена пленными тронул всех словами "мамочка, я уже вернулся", когда позвонил ей сразу после возвращения, был захвачен оккупантами ровно год назад.

Подробности о жизни защитника предоставляет "Суспільне".

10 апреля омбудсман Дмитрий Лубинец опубликовал видео с военным, который только провернулся из плена.

Во время разговора с мамой боец не мог сдержать слез.

Михаил Калашник проживает в Оратовской общине Винницкой области. Журналисты связались с родной тетей военного и выяснили, что военного захватили в плен 10 апреля в Донецкой области. В неволе мужчина был в течение года.

Военный попал в плен в Донецкой области.

"Мы узнали об этом на следующий день через телеграмм-канал: россияне выложили видео, на котором его было видно. Самое главное, что мы знали: он жив и здоров", – рассказала тетя военного Светлана Яценко.

Михаил пошел служить в армию, когда ему было 18 лет. Сейчас ему 24. Год по контракту прослужил в АТО и вернулся домой. С самого начала полномасштабного вторжения его мобилизовали.

Родные рассказали, что за время пребывания Михаила в плену те обращались во все возможные координационные штабы, чтобы парня вернули.

"Вчера, 10 апреля, он позвонил по телефону. Мы не знали, где он, что он, просто надеялись весь этот период, что с ним все хорошо", — говорит Светлана Яценко.

Дома защитника ждут родители и сестра. Накануне у Михаила родилась племянница.

Уже сообщалось, что 10 апреля домой вернулись 100 наших защитников: военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы.

Напомним, Россия отказалась обменять военнослужащих-мусульман по случаю Рамадана.

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