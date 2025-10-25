- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1179
- Время на прочтение
- 1 мин
"Мы только в начале": Берлинская назвала главное условие, при котором Украина может проиграть войну
Берлинская предупреждает об угрозе поражения, если «не прекратить лгать друг другу».
Украина находится только в начале войны и может ее проиграть, «если не перестать лгать друг другу».
Об этом заявила руководитель Центра поддержки аэроразведки и технологического проекта Victory Drones Мария Берлинская.
«Я просто знаю, что если мы не прекратим врать друг другу и обменивать время и территорию на жизнь людей из-за этой лжи, то мы себя загоним в огромное поражение», — предупредила она.
По словам Берлинской, российская военная машина только раскочегарилась, только началась. Кроме того, в РФ идет большая помощь Китая.
«Сейчас мы находимся в октябре 2025 года. Я бы очень хотела ошибаться, но, что я вижу, что мы находимся в начале этой гонки. Мы находимся только, к сожалению, в начале войны», — подытожила она.
Ранее Мария Берлинская назвала потери Украины и дату, когда враг может снова стоять под Киевом.