"Мы только в начале": Берлинская назвала главное условие, при котором Украина может проиграть войну

Мария Берлинская

Реклама

Украина находится только в начале войны и может ее проиграть, «если не перестать лгать друг другу».

Об этом заявила руководитель Центра поддержки аэроразведки и технологического проекта Victory Drones Мария Берлинская.

«Я просто знаю, что если мы не прекратим врать друг другу и обменивать время и территорию на жизнь людей из-за этой лжи, то мы себя загоним в огромное поражение», — предупредила она.

Реклама

По словам Берлинской, российская военная машина только раскочегарилась, только началась. Кроме того, в РФ идет большая помощь Китая.

«Сейчас мы находимся в октябре 2025 года. Я бы очень хотела ошибаться, но, что я вижу, что мы находимся в начале этой гонки. Мы находимся только, к сожалению, в начале войны», — подытожила она.

Ранее Мария Берлинская назвала потери Украины и дату, когда враг может снова стоять под Киевом.