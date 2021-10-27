"Мы у морга, где лежит мой папа": в Харькове дочь погибшего в ДТП мужчину попросила о помощи (видео)

"Мы у морга, где лежит мой папа": в Харькове дочь погибшего в ДТП мужчину попросила о помощи (видео)

По ее словам, сегодня в семье планировалось радостное событие.

Дочь мужчины, погибшего в ужасной аварии в Харькове, записала видеообращение и попросила помощи.

Ролик впоследствии опубликовали несколько телеграмм-каналов.

По словам женщины, сегодня, 27 октября, в их семье планировалось радостное событие, которое больше всех ждал именно 58-летний мужчина.

"Сейчас мы с братом находимся около морга, где лежит мой папа. Мой папа лежит здесь только потому, что 16-летний парень решил прокатить своих друзей. 16-летний парень, который чувствует свою безнаказанность. Мы в поисках опытного адвоката, который сможет быть с нами в этой ситуации. А также в поисках людей, которые вчера догоняли виновника ДТП и задерживали его. Прошу вас, объявитесь. Не нужно бояться. Это не страшно. Страшно жить с тем, чего вы не сделаете сейчас", — сказала дочь погибшего мужчины.

Отметим, что в результате ДТП на перекрестке улиц Гагарина и Одесской погиб один человек, еще три попали в больницу с травмами разной степени тяжести.

Виновник аварии — 16-летний парень, которого в соцсетях называют "мажором". Ранее он уже привлекал внимание полиции тем, что расстрелял из пневматического пистолета двух человек. За совершение ДТП ему грозит до восьми лет заключения.

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