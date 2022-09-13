"Мы в него рожок высадили, а он идет": оккупант рассказал о воинах ВСУ, которых даже пули не останавливают

Российский военный рассказал своей жене или подруге о непобедимых воинах ВСУ, которых даже пули не останавливают.

Оккупант фантазирует, что украинских воинов пичкают наркотическими веществами для наступательных действий.

Разговор захватчика перехватила украинская разведка, сообщает ГУР Минобороны.

Российский солдат рассказал, что его товарищи по оружию пытаются уничтожить военных ВСУ, но украинские бойцы идут напролом.

"Там и танки и все что только могут жгут. Вот писали, что они их и "Солнцепеками"…Жгут, бомбят, а те вперед идут. Тупо просто пизд*ют", — говорит оккупант.

Также россиянин рассказывает, как его товарищи на передовой не могли остановить пулями украинского военного.

"Они там все на передок ездили, там стреляли. Говорит, в типа стреляли 3 раза, а он идет на нас. Вообще на пох*ях. Мы в него рожок всадили, а он идет. Он падает, встает идет и стреляет", – рассказал захватчик.

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