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Мы у себя дома, путей для компромисса нет: в ОП заявили о важности смены элиты в РФ

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
763
Время на прочтение
1 мин
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Мы у себя дома, путей для компромисса нет: в ОП заявили о важности смены элиты в РФ

Фото: Getty Images

Важно, чтобы в России произошло изменение элиты, а в международном праве возник прецедент жесткого наказания.

Украина имеет крепкие намерения по возвращению территории в границах 1991 года, а вот в России должно произойти смена элиты.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Путей отступления/компромисса нет, потому что мы у себя дома. Есть решительность и память о заплаченной цене. Важно, чтобы в России произошло изменение элиты, а в международном праве возник прецедент жесткого наказания за агрессию", — написал Подоляк в Twitter.

Ранее Подоляк прокомментировал заявление диктатора Путина о размещении в Беларуси ядерного оружия и написал, как это отразится на войне России против Украины.

Также есть информация, что разведка Украины вместе с мировыми коллегами контролирует возможное размещение ядер на территории РБ.

Ранее стали известны подробности и мнения экспертов, какими будут последствия заявления Путина.

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Дата публикации
Просмотры
763
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