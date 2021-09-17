"Мы устали": в Николаевской области люди перекрыли трассу из-за состояния дорог

"Мы устали": в Николаевской области люди перекрыли трассу из-за состояния дорог

Люди требуют ремонта дорог.

В Николаевской области жители бывшего райцентра Веселиново перекрыли трассу Р-55 Одесса — Новый Буг из-за ужасного состояния дорог в их поселке.

Соответствующее видео появилось в группе "Наше Веселиново" в Facebook.

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"Мы устали наблюдать как "Большая стройка" проходит везде, но не у нас. Туризм в упадке, нет работы, население выезжает", — возмущаются участники акции.

Протестующие утверждают, что дороги Т-15-06 и Р-55 находятся в аварийном состоянии, из-за чего к ним не могут добраться аварийные службы и кареты скорой помощи, а автобусы меняют маршруты.

Пользователи Сети под видео поддержали акцию протеста:

Вот в этом беда Веселинивщины, есть люди, которые волнуются за благосостояние общества, а большинство сидит и наблюдает... Бездействием вы позволяете процветать безответственному отношению к вам. Комментариев много, а дела мало.

Молодцы. Мы также вас поддерживаем.

Поддерживаю! Это больная тема для всех, кого это касается, и нас много!

Поддерживаю вас, потому что так жить дальше нельзя. Делают те дороги, которые им выгодны.

Люди доведены до отчаяния, но никакие акции не волнуют ни администрацию, ни правительство.

Напомним, в Николаеве фуры блокировали трассу под Николаевом.

Вся дорога в обломках: один не соблюдал дистанцию, другой поймал гаву

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