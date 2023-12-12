"Мы уже побили два рекорда потребления": Шмыгаль рассказал, что поможет избежать плановых отключений света

Сегодня каждый украинец может внести свой вклад в нашу энергетическую устойчивость.

Украина вошла в устойчивый зимний температурный режим. Это означает, что нагрузка на нашу энергетическую систему выросла. И в то же время враг пытается нанести украинской энергетике наибольший вред.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram.

По его словам, в энергосети появляется дефицит мощности, который вынуждены компенсировать привлечением аварийной помощи от наших соседей: “К сожалению, мы уже побили два рекорда потребления за отопительный сезон. Самыми высокими показатели были 7 и 11 декабря.

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Сегодня каждый украинец может внести свой вклад в нашу энергетическую устойчивость. Для этого достаточно экономить электроэнергию, особенно в пиковые вечерние и утренние часы. Разумное потребление поможет сбалансировать энергосистему и избежать плановых отключений”, — отметил Шмыгаль.

“Наша солидарность минувшей зимой сорвала намерения россиян погрузить Украину в темноту. Убежден, что сможем повторить эту победу и в этом году», – добавил он.

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