"Мы уже побили два рекорда потребления": Шмыгаль рассказал, что поможет избежать плановых отключений света

Сегодня каждый украинец может внести свой вклад в нашу энергетическую устойчивость.
Украина вошла в устойчивый зимний температурный режим. Это означает, что нагрузка на нашу энергетическую систему выросла. И в то же время враг пытается нанести украинской энергетике наибольший вред.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram.
По его словам, в энергосети появляется дефицит мощности, который вынуждены компенсировать привлечением аварийной помощи от наших соседей: “К сожалению, мы уже побили два рекорда потребления за отопительный сезон. Самыми высокими показатели были 7 и 11 декабря.
Читайте ведущие новости дня:
- "Пустые" ракетные удары по Киеву: зачем Путин тратит баллистику и почему атаки могут продолжаться
- Мертвый Кива на снегу: в сети появились кадры СБУ с места ликвидации предателя (фото, видео)
- Вода добралась до Олимпийской: что происходит на самом деле и угрожает ли это закрытием новых станций метро
Сегодня каждый украинец может внести свой вклад в нашу энергетическую устойчивость. Для этого достаточно экономить электроэнергию, особенно в пиковые вечерние и утренние часы. Разумное потребление поможет сбалансировать энергосистему и избежать плановых отключений”, — отметил Шмыгаль.
“Наша солидарность минувшей зимой сорвала намерения россиян погрузить Украину в темноту. Убежден, что сможем повторить эту победу и в этом году», – добавил он.
Читайте также: