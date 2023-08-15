"Мы уже привыкли": Данилов прокомментировал угрозу обстрелов ко Дню Независимости

К сожалению, у нас есть сосед, который болен всей головой. Так, 24 августа следует быть готовыми ко всему.

Об этом в эфире телемарафона сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, то, что россияне будут пытаться испортить нам праздник – в этом ничего удивительного нет, мы уже привыкли. После 24 февраля 2022 года, когда мы начали давать им отпор, не один праздник прошел.

"Мы проходим эти экзамены. Я более чем уверен, что так же будет и 24-го, и все будет хорошо, все будет Украина", – заверил секретарь СНБО.

Наши профессиональные военные, которые закрывают наше небо, безупречно делают свое дело с учетом наличия средств поражения, которые мы сегодня имеем. "То, что сбивают наши противовоздушные силы – ни одна страна с таким не сталкивалась", – подчеркнул Данилов.

Ранее политолог Игорь Рейтерович отметил, что россияне могут готовить удары ко Дню Независимости Украины. Однако вполне возможно, что обстрелов не будет, потому что враг понимает: приковано особое внимание.

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