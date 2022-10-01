"Мы уже являемся членами НАТО де-факто": Резников сообщил об успехах ВСУ по стандартам Альянса

Глава Минобороны рассказал, что за пол года открытой фазы войны ВСУ овладели разным и очень сложным оружием НАТОвского стандарта.
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что украинская армия за последние восемь лет овладела более 300 стандартами НАТО.
Об этом Резников рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" на украинских телеканалах.
"Более 300 стандартов НАТО уже освоены нашими ВСУ и силами сектора безопасности и обороны за последние восемь лет. По сути, с момента начала украинско-российской войны в 2014 году. За пол года открытой фазы этой войны мы овладели оружием НАТОвского стандарта разным, причем очень сложным", – проинформировал министр.
То есть украинские военные учились пользоваться сложными системами разных производителей и успешно применяют их на поле боя.
Резников также отметил, что ВСУ как рекруты учатся на разных полигонах: в Великобритании, Польше, Словакии и других.
"Поэтому я убежден, что мы уже являемся членами Альянса НАТО де-факто, нам осталось стать им де-юре", – сказал глава Минобороны.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина 30 сентября подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.
Заметим, как объяснил политолог Ярослав Божко, война не является прямым юридическим препятствием для вступления какого-либо государства в Альянс.
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