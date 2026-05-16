"Мы уже здесь": бойцы НГУ добрались до Донецка, "жирные" цели в огне (видео)

Атака украинских дронов / © ТСН.ua

Дроны, которыми управляли операторы батальона Black Sky бригады НГУ «Спартан», нанесли удары по логистическим маршрутам оккупационной армии возле Донецка.

Поражение «жирных» целей опубликовано в субботу, 16 мая, в соцсетях бригады.

Во время нанесения ударов по технике врага украинские беспилотники пролетели над оккупированным областным центром, продемонстрировав вид на город.

Среди объектов, которые попали на камеру дронов, был и футбольный стадион донецкого «Шахтера» — знаменитая «Донбасс Арена».

«Мы уже здесь. И уничтожение логистики россиян на временно оккупированных территориях Донетчины — это часть планомерной работы, которая ведет нас к цели: вернуть свою землю», — говорится в комментарии к опубликованным кадрам.

В сообщении бригады НГУ «Спартан» выразили надежду, что футбольные болельщики в конце концов смогут снова спеть «Червону Руту» на «Донбасс Арене».

Напомним, в ночь на 14 мая Россия нанесла мощнейший удар по Украине с начала полномасштабной войны. Враг выпустил 675 дронов и 56 ракет. Военный эксперт Олег Жданов заявил, что РФ использовала так называемое «перемирие» для накопления вооружения и подготовки к новым атакам.

Тем временем руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что война с Россией уже совсем скоро будет вестись с помощью «умных» автономных беспилотников, прототипы которых уже есть в Украине.

