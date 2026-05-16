- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 503
- Время на прочтение
- 1 мин
"Мы уже здесь": бойцы НГУ добрались до Донецка, "жирные" цели в огне (видео)
Украинские дроны пролетели над оккупированным областным центром, камеры беспилотников зафиксировали «Донбасс Арену».
Дроны, которыми управляли операторы батальона Black Sky бригады НГУ «Спартан», нанесли удары по логистическим маршрутам оккупационной армии возле Донецка.
Поражение «жирных» целей опубликовано в субботу, 16 мая, в соцсетях бригады.
Во время нанесения ударов по технике врага украинские беспилотники пролетели над оккупированным областным центром, продемонстрировав вид на город.
Среди объектов, которые попали на камеру дронов, был и футбольный стадион донецкого «Шахтера» — знаменитая «Донбасс Арена».
«Мы уже здесь. И уничтожение логистики россиян на временно оккупированных территориях Донетчины — это часть планомерной работы, которая ведет нас к цели: вернуть свою землю», — говорится в комментарии к опубликованным кадрам.
В сообщении бригады НГУ «Спартан» выразили надежду, что футбольные болельщики в конце концов смогут снова спеть «Червону Руту» на «Донбасс Арене».
Война в Украине — последние новости
Напомним, в ночь на 14 мая Россия нанесла мощнейший удар по Украине с начала полномасштабной войны. Враг выпустил 675 дронов и 56 ракет. Военный эксперт Олег Жданов заявил, что РФ использовала так называемое «перемирие» для накопления вооружения и подготовки к новым атакам.
Тем временем руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что война с Россией уже совсем скоро будет вестись с помощью «умных» автономных беспилотников, прототипы которых уже есть в Украине.